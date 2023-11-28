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Gaziantep'te Gasp ve Yağma İddiasıyla 3 Şüpheli Tutuklandı

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Gaziantep'te gasp ve yağma suçları işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te gasp ve yağma yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak gasp ve yağma yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 3 zanlıyı yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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