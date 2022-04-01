Gaziantep'te "Gamma Knife Işın Cerrahisi" anlatıldı

GAZİANTEP (AA) - Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde kurulan Gamma Knife Işın Cerrahisi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Hastane bünyesinde hayata geçirilen Gamma Knife Işın Cerrahisi Birimi ile ilgili olarak bir otelde basın toplantısı düzenlendi.

Medical Park Hastanesi Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Prof. Dr. Aslan Güzel, toplantıda, hedeflerinin hekimleri ve toplumu Gamma Knife Işın Cerrahisi alanında bilinçlendirmek olduğunu belirtti.

Gamma Knife Işın Cerrahisi'nin tümör ve damar yumaklarında yüzde 95'e kadar başarı oranına ulaşabildiğini ifade eden Güzel, bu tedavi yönteminin hem Gaziantep'e hem de çevre illerdeki insanlara büyük bir faydasının olacağını kaydetti.

"Hem şehrimize hem de civar illerdeki insanlara büyük bir faydası olacak

Yaklaşık bir yıldır bu toplantının hazırlığını yaptıklarını belirten Güzel, "Gamma Knife Işın Cerrahisi'nin özellikle beyin tümörlerinde bunların içinde de metastazlar dediğimiz köşe tümörleri olarak bilinen şvannomlar, meningiomlardır. Bunların tedavilerinde en çok kullanılan yöntemle ilgili bugün Gaziantep'teki beyin cerrahlarıyla birlikte komşu illerde meslektaşlarımızı da davet ederek bunların arasında birçok branştan arkadaşımızı, meslektaşlarımızı ve toplumu bilinçlendirmek için bu toplantıyı gerçekleştirdik. Bölgemizde Gamma Knife Işın Cerrahisi ile ilgili hastanemizde bir merkez kurduk. Hem şehrimize hem de civar illerdeki insanlara büyük bir faydası olacak." dedi.

Gamma Knife Işın Cerrahisi etkisi hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Güzel, şunları kaydetti:

"Gamma Knife Işın Cerrahisi etkisi hastalara bir kez uygulanan kafaya çerçeve dediğimiz bir başlık takılıyor ve filim çekiliyor. Tekrar bu çerçeve ile birlikte çekilen filmle görüntüler örtüştürülerek cihaza konuyor. 15 dakikadan tümörün durumuna göre 15 dakikadan 1,5 saate kadar süren uygulamalar oluyor. Hasta fazla ağrı hissetmiyor. Bunun başarı oranları tümöre göre yüzde 60-80 ile yüzde 90-95'e varan başarı oranını yakalıyor. Bütün hastalara uygulanan yöntem değildir."

"Toplam 11 bin hastaya ulaştık

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Prof. Dr. Türker Kılıç ise hedeflerinden birinin Gaziantep'in öncü Gamma Knife merkezlerinden biri olması olduğunu belirtti.

1997 yılında Marmara Üniversitesi'nde ilk Gamma Knife merkezini kurduklarını anlatan Kılıç, "Bugüne kadar toplam 11 bin hastaya ulaştık. Bu dünyadaki en geniş tecrübelerden bir tanesidir. Tecrübemizi Gaziantep'e aktarıyoruz. Dilerim ki Gaziantep yakın zamanda sadece bu bölgenin değil uluslararası alanda bu bölgenin lider merkezlerinden biri olacak. Gamma Knife merkezi bu süreci hızlandıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin ise Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde Genel Koordinatör Hayrullah Kubba'nın öncülüğünde son bir yıl içerisinde açılan birçok yeni merkeze bir yenisini daha ekleyerek Gamma Knife ünitesini hizmete açmaktan gurur duyduklarını kaydetti.