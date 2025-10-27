Gaziantep'te Furkan Apartmanı davasında istinaf kararı: Dosya yeniden incelenecek

Haber : Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı davasında, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Mahkeme, müştekiler ve Cumhuriyet Savcısı'nın istinaf itirazlarını kabul ederek dosyanın yeniden incelenmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

6 Şubat depremlerinde, Gaziantep'in Nizip ilçesinde yalnızca Furkan Apartmanı yıkılarak enkaz altında kalan 51 kişi yaşamını yitirdi.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Temmuz 2024'te karara bağlanan Furkan Apartmanı davasında, apartmanın altındaki dükkanın sahibi sanıklar Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay, "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraat etti. Fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan'a ise indirimli ceza ile 16 yıl 8 ay ceza verildi. Heyet, firari sanık müteahhitler Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever'in dosyasının ayrılmasına ve kolon kesilmesine ilişkin suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Karar, aileler tarafından "Adaleti parayla satın aldılar" ve "Sizin yüzünüzden mezara gidemiyoruz" sözleriyle tepkiyle karşılanmıştı. Dosya, daha sonra istinaf mahkemesine taşınmıştı.

İstinaf yerel mahkemenin kararını bozdu

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Bahsi geçen tüm dosyaların aynı olaya ilişkin olduğu, alınan ortak bilirkişi raporları doğrultusunda soruşturmaların ve kovuşturmaların yürütüldüğü, dosyanın mahiyeti gereği sanıklardan biri hakkında verilecek hükmün başka sanığın lehine veya aleyhine esaslı etki edebileceği tespit edilmiştir. Ayrıca, söz konusu dosyalarda sunulan veya sunulacak deliller ile alınması muhtemel bilirkişi raporlarının tüm dosya içeriği ile birlikte değerlendirilmemesi durumunda taraflar açısından hak kaybına yol açabileceği kanaatine varılmıştır.

Bu nedenle, Dairemizce tespit edilen dosyaların ve ana dosya ile hukuki, fiili ve şahsi irtibatı bulunan tüm dosyaların birleştirilmesine; tüm delillerin birlikte tartışılmasının hakkaniyetli yargılama için gerekli olduğuna karar verilmiştir.

Bir kısım katılanlar, vekilleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın istinaf itirazları yerinde görülerek, sair hususlar incelenmeksizin CMK'nın 289/1 ve 280/1 maddeleri uyarınca hükmün bozulmasına; dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir."