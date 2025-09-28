Gaziantep'te Fuhuş Operasyonu: 2 Gözaltı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine merkez Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'ndeki masaj salonunda fuhuş yapıldığını tespit etti.

Adreste operasyon düzenleyen ekipler, fuhşa aracılık ve yer temini eden 2 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler ayrıca söz konusu yerde çalışan 3 kişiye idari para cezası uyguladı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.