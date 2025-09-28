Haberler

Gaziantep'te Fuhuş Operasyonu: 2 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine merkez Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'ndeki masaj salonunda fuhuş yapıldığını tespit etti.

Adreste operasyon düzenleyen ekipler, fuhşa aracılık ve yer temini eden 2 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler ayrıca söz konusu yerde çalışan 3 kişiye idari para cezası uyguladı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ bağlantılı aileye komşu ülkede operasyon
Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Türk edebiyatının usta ismi vefat etti! Erdoğan'dan taziye mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.