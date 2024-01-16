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Gaziantep'te Fuhuş Operasyonu: 7 Tutuklama

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Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonda silahlar, para ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçlarına yönelik düzenlediği operasyonda 21 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda 5 ruhsatsız tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 78 bin 160 Türk lirası, 550 dolar, 50 avro ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin 21 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanırken 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca operasyon kapsamında 42 kişiye toplam 282 bin 503 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Tutuklama Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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