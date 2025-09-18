Haberler

Gaziantep'te Fuhuş Operasyonu: 4 Tutuklama

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yapılan fuhuş operasyonunda 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü, masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığına dair tespitler yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığını tespit ettiği bir iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler, "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçundan 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
