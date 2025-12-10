Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 14 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 14'ü tutuklandı. Operasyon kapsamında ele geçirilen silah, cep telefonları ve paraların görüntüleri emniyet tarafından paylaşıldı.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş operasyonunda 21 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla, 1'i savcılıktan serbest bırakıldı.
Emniyetten paylaşılan görüntülerde, zanlıların gözaltına alınması, adreslerde ele geçirilen silah, cep telefonu ve paraların görüntüleri yer alıyor.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel