Gaziantep'te freni arızalanan kamyonun çarptığı çocuk öldü Güncel Haberler Gaziantep'te freni arızalanan kamyonun çarptığı çocuk öldü, 2 kişi yaralandı. Gaziantep'te freni arızalanan kamyonun çarptığı çocuk öldü, 2 kişi yaralandı. Yavuzlar Mahallesi'nde Ahmet Günsever'in kullandığı kömür yüklü 27 UL 934 plakalı kamyonun seyir halindeyken freni arızalandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek Beyaz Koyun Sokak'a giren kamyon, önce elektrik diğerine, çevredeki bir binaya, park halindeki hafif ticari araç ile sokakta oynayan çocuklara çarptı. Kamyonun çarptığı 10 yaşındaki Suriye uyruklu Abdulkerim Hac Hamod, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada, kamyon sürücüsünün yanı sıra 11 yaşındaki Yusuf Hac Hamod yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Gaziantep Tragger Güncel Haberler

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