Gaziantep'te Fiyat Etiketi Denetimi Yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren fiyat etiketi yönetmeliği nedeniyle kentte denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, yönetmelik değişikliği nedeniyle lokanta, restoran, kafe, pastane gibi iş yerlerinde yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde gerçekleştirdiği denetimde yönetmelik hakkında esnafa bilgi verdi.

Denetim ve bilgilendirme ziyaretleriyle esnaf ve tüketicilerin bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarların en üst seviyede korunması ve olabilecek mağduriyetin engellenmesinin hedeflendiği, uyarı ve bilgilendirmelere rağmen yönetmeliğe uymayanların cezalandırılacağı ifade edildi.

Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım, yiyecek, içecek hizmeti sunan işletmeler başta olmak üzere iş yeri girişinde müşterilerin görebileceği bir yerde ve masalarda, menülerde fiyatları bulundurma zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak, "2023 yılının son ayında çıkan bu yönetmelik hükümlerine göre hareket edilmesi hususunda ekiplerimiz ile birlikte sahadayız, bilgilendirme ve denetimler yapıyoruz. Yaklaşık 250'ye yakın işletmeye gidildi ve konuyla ilgili gerekli bilgilendirme yapıldı." dedi.