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Gaziantep'te fıstık ve zeytin bahçelerinde yangın

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde fıstık ve zeytin bahçelerinin de bulunduğu arazide çıkan yangın, ekiplerin 6 saat süren müdahalesi ile söndürüldü. 200 dönümlük alan zarar gördü.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde fıstık ve zeytin bahçelerinin de bulunduğu arazide çıkıp, geniş alana yayılan yangın, ekiplerin 6 saat süren müdahalesi ile söndürüldü. 200 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Keklik Mahallesi'nde meydana geldi. Fıstık ve zeytin bahçelerinin de bulunduğu arazide çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Nizip Belediyesi'ne ait iş makineleri ile su tankerleri sevk edildi. 30 araç ve 100 personelin görev aldığı yangın, 6 saat süren çalışma ile söndürüldü. Yangında, fıstık ve zeytin ağaçlarının da bulunduğu 200 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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