Gaziantep'te Firari Telefon Dolandırıcısı Yakalandı

Gaziantep'te hakkında telefon dolandırıcılığı suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, kaçan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Şahsın 73 suç kaydı bulunduğu ve 110 aranma kaydı olduğu belirlendi.