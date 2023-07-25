Gaziantep'te Firari Telefon Dolandırıcısı Yakalandı
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Gaziantep'te hakkında telefon dolandırıcılığı suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, kaçan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Şahsın 73 suç kaydı bulunduğu ve 110 aranma kaydı olduğu belirlendi.
Gaziantep'te hakkında telefon dolandırıcılığı suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çamlıtepe Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan Y.M.E, kovalamaca sonucu durduruldu.
Değişik suçlardan 73 suç kaydı bulunduğu, telefon dolandırıcılığı suçundan 110 aranma kaydı ve 31 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edilen Y.M.E, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel