Gaziantep'te firari hükümlü polisi tabanca ile tehdit etti

GAZİANTEP'te 'yağma' suçundan hakkında 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari şüpheli, kendisini yakalamaya gelen polise silah çekti. Dron kamerasına da yansıyan görüntülerde polislerin çevresini sarması üzerine şüpheli silahı bırakarak teslim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari şüphelinin Gazikent Mahallesi'nde olduğunu saptandı. Bölgeye giden polisi karşısında gören şüpheli tabanca ile tehdit etti. Yapılan anons ile bölgeye özel hareket ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alarak, şüphelinin çevresini sardı. Şüpheli bir süre sonra tabancasını bırakarak teslim oldu. Şüpheli gözaltına alınırken, olay anı polisin dron kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Nuray UZATMAZ-GAZİANTEP-DHA

