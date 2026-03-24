Gaziantep'te firari hükümlü polisi tabanca ile tehdit etti

Gaziantep'te 'yağma' suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari şüpheli, yakalanmak için gelen polise silah çekti. Dron kameralarına yansıyan olayda, çevresini saran polis ekiplerine teslim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari şüphelinin Gazikent Mahallesi'nde olduğunu saptandı. Bölgeye giden polisi karşısında gören şüpheli tabanca ile tehdit etti. Yapılan anons ile bölgeye özel hareket ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alarak, şüphelinin çevresini sardı. Şüpheli bir süre sonra tabancasını bırakarak teslim oldu. Şüpheli gözaltına alınırken, olay anı polisin dron kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Nuray UZATMAZ-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
