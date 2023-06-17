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Gaziantep'te Firari Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te Firari Şahıs Yakalandı

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Gaziantep'te yağma suçundan aranan firari şahıs H.D. yakalandı ve tutuklandı.

Gaziantep'te, yağma suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün kat'i hapis cezası ile aranan firari şahıs yakalandı. Yakalanan H. D. isimli şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon sonucunda, yağma suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün kat'i hapis cezası ile aranan H.D. isimli şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs, yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

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