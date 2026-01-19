Haberler

Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Gaziantep'te uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandıİl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik denetim yapıldı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
