Gaziantep'te Firari Hükümlü Yakalandı

Uyuşturucu madde ticaretinden 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ş., Gaziantep'te yakalandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda aranan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, uyuşturucu madde ticaretinden 10 yıl hapis cezası ve 20 bin lira para cezası ile aranan D.Ş'yi (41) yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
