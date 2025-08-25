Gaziantep'te Firari Hükümlü Yakalandı
Gaziantep'te, 'silahlı yağma' suçundan 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
"Silahlı yağma" suçundan 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin adresini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.
Yakalanan A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel