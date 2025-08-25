Gaziantep'te Firari Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te, 'silahlı yağma' suçundan 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

"Silahlı yağma" suçundan 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin adresini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Yakalanan A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
17 yıl önce hastanede 'öldü' denilerek verilen bebekleri kendilerine ait çıkmadı

Öldüğüne inanmadı, 17 yıl sonra haklı çıktı! Şimdi her yerde arıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüşmeler başladı bile! Livakovic'e sürpriz talip

Bu saatten sonra kalması mucize! Livakovic'e sürpriz talip
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.