Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te, hakkında 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tehdit, yaralama ve uyuşturucu satma suçundan aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 6 suç kaydı bulunan ve kesinleşmiş 17 yıl 7 ay hapis cezası bulunan K.K'yi, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.