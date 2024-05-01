Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'te hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Z.E. isimli şahıs Adana'da saklandığı adreste yakalandı.
Gaziantep'te hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.E'nin Adana'nın Seyhan ilçesinde bir adreste saklandığını tespit etti.
Yakalanan Z.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.