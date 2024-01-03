Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Gaziantep'te hırsızlık suçundan 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Gaziantep'te hırsızlık suçundan 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda "hırsızlık" suçundan hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Oğuzeli Güvenlik Yakalama Ceza Hukuk Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title