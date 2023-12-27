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Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve silahla yaralama olayının şüphelisi olan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Nurdağı Güvenlik Güncel Haberler

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