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Gaziantep'te firari hükümlü operasyonla yakalandı

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Gaziantep'te 20 suçtan 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

Ekipler, Şehitkamil ilçesindeki bir bağ evinde saklandığını tespit ettiği M.G'nin adresine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan M.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Şehitkamil Gaziantep Güvenlik Suç Hukuk Güncel Haberler

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