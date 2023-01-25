GAZİANTEP'TE FİRARİ HÜKÜMLÜ, OPERASYONLA YAKALANDI
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GAZİANTEP'te, 'terör örgütü PKK propagandası' ve 'yağma' suçlarından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Y., polis operasyonuyla yakalandı.
GAZİANTEP'te, 'terör örgütü PKK propagandası' ve 'yağma' suçlarından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Y., polis operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında; 'terör örgütü PKK propagandası yapma' ve 'yağma' suçlarından hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari M.Y.'nin kentte olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen M.Y., düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası M.Y., cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel