Gaziantep'te Firari Hükümlü Eşini Darbetti, Dronla Yakalandı
Gaziantep'te, 'kasten adam öldürme' suçundan 40 yıl hapis cezası alan firari hükümlü Kemal G., eşinin ihbarı üzerine gizli bir bölmede yakalandı. Eşini darbettiği belirtilen Kemal G.'ye operasyon düzenlendi.

GAZİANTEP'te firari hükümlü Kemal G. (31), darbettiği eşinin ihbarı sonrası düzenlenen operasyonla evin altındaki gizli bölmede yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. 'Kasten adam öldürme' suçundan 40 yıl hapis cezası alan ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Kemal G., eşini darbetti. Şiddet mağduru kadın, polisi arayarak darbedildiğini ve eşinin firari olduğunu söyledi. Harekete geçen ekipler, mahallede giriş-çıkışları kapattı. Kemal G., 'teslim ol' çağrısına karşılık vermeyince, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerine ait sesli dron desteği istendi. Dronlu çağrı da sonuçsuz kalınca Kemal G.'nin saklandığı eve, özel harekat polisinin desteği ile operasyon düzenlendi. Kemal G., evin altındaki gizli bölmede yakalandı. Gözaltına alınan firari hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

