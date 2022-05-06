Gaziantep'te, firari FETÖ/PDY hükümlüsü tutuklandı - Haberler

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Gaziantep'te, firari FETÖ/PDY hükümlüsü tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Hasan Kırmızıtaş - Güncel
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Gaziantep'te, firari FETÖ/PDY hükümlüsü tutuklandı

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.A., yakalanıp, tutuklandı.

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.A., yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.'nın kentte olduğunu saptadı. E.A., savcılık kararıyla bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan E.A., tutuklanarak cezaevine konuldu.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Güncel, Haberler

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