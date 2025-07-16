Gaziantep'te Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

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Gaziantep'te FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan S.Ç, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince firari FETÖ hükümlülerini yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.Ç, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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