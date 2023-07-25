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Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.

Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K'nin yerini belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan FETÖ hükümlüsü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

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