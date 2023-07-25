Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K'nin yerini belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan FETÖ hükümlüsü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.