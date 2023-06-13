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Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.A.Y'yi yakaladı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

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