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Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı.

Gaziantep'te FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş'yi gözaltına aldı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

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