Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y'nin yerini belirledi.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel