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Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ç'nin bulunduğu adresi belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan C.Ç, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

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