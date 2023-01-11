Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı Güncel Haberler Gaziantep'te terör örgütü FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Gaziantep'te terör örgütü FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, bu kapsamda hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı. Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Kaynak: AA / Güncel Gaziantep Güncel Haberler

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