Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı GAZİANTEP'te FETÖ/PDY üyeliğinden hüküm giyen firari C.B., polisin operasyonu ile yakalandı. GAZİANTEP'te FETÖ/PDY üyeliğinden hüküm giyen firari C.B., polisin operasyonu ile yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada hapis cezası alan C.B.'nin kentte olduğunu belirledi. Ekipler, C.B.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. C.B. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş Güncel Haberler

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