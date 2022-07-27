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Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

GAZİANTEP'te FETÖ/PDY üyeliğinden hüküm giyen firari C.B., polisin operasyonu ile yakalandı.

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GAZİANTEP'te FETÖ/PDY üyeliğinden hüküm giyen firari C.B., polisin operasyonu ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada hapis cezası alan C.B.'nin kentte olduğunu belirledi. Ekipler, C.B.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. C.B. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

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