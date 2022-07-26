Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
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Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri "FETÖ üyeliği" suçundan aranan ve kesinleşmiş cezası bulunan C.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel