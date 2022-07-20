Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Hasan Kırmızıtaş - Güncel
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GAZİANTEP'te FETÖ/PDY hükümlüsü R.M. polisin operasyonu ile yakalanıp, tutuklandı.
GAZİANTEP'te FETÖ/PDY hükümlüsü R.M. polisin operasyonu ile yakalanıp, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada hapis cezası alan R.M.'nin Gaziantep'te olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan R.M. emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen R.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel