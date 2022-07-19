Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
AA - Fırat Özdemir - Güncel
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" olma suçundan aranan ve kesinleşmiş cezası bulunan R.M'nin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Fırat Özdemir - Güncel