Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü C.K'nin adresini belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Güncel Haberler

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