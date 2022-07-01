Gaziantep'te, firari FETÖ hükümlüsü yakalandı GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.K., polis ekiplerince yakalandı. GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.K., polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan yargılandığı davada 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan firari C.K.'nın kentte olduğu bilgisine ulaştı. Ekiplerin yaptığı araştırma yeri tespit edilen C.K., düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan C.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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