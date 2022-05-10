Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler

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Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Hasan Kırmızıtaş - Güncel
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Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

GAZİANTEP'te, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan F.E., polis ekiplerince saklandığı adreste yakalandı.

GAZİANTEP'te, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan F.E., polis ekiplerince saklandığı adreste yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.E.'yi gizlendiği adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Polis, Güncel, Haberler

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