Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.E'nin adresi belirlendi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi.
AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel