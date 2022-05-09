Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler

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Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B'nin adresi belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Gaziantep, Terör, Güncel, Haberler

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