Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler

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Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H'nin kentte olduğu belirlendi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Gaziantep, Güncel, Haberler

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