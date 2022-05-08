Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H'nin kentte olduğu belirlendi.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Adsız Günebakan - Güncel