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Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen firari E.A'nın adresi belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele Şubesi, Terör Örgütü, Gaziantep, Güncel, Haberler

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