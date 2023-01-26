GAZİANTEP'TE FİRARİ FETÖ HÜKÜMLÜSÜ, OPERASYONLA YAKALANDI Güncel Haberler GAZİANTEP'te, 'FETÖPDY üyeliği' suçlamasıyla hakkındaki 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.U., polis operasyonuyla yakalandı. GAZİANTEP'te, 'FETÖPDY üyeliği' suçlamasıyla hakkındaki 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.U., polis operasyonuyla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖPDY üyeliği' suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari A.U.'nun Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, adresi belirlenen A.U.'yu düzenledikleri operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.U., cezaevine teslim edildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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