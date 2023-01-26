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GAZİANTEP'TE FİRARİ FETÖ HÜKÜMLÜSÜ, OPERASYONLA YAKALANDI

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GAZİANTEP'te, 'FETÖPDY üyeliği' suçlamasıyla hakkındaki 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.U., polis operasyonuyla yakalandı.

GAZİANTEP'te, 'FETÖPDY üyeliği' suçlamasıyla hakkındaki 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.U., polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖPDY üyeliği' suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari A.U.'nun Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, adresi belirlenen A.U.'yu düzenledikleri operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.U., cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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