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Gaziantep'te, firari DEAŞ'lı yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Hasan Kırmızıtaş - Güncel
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Gaziantep'te, firari DEAŞ'lı yakalandı

GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Z.E.E.'nin, kentte bulunduğunu belirledi. Ekipler, yaptığı araştırmanın ardından şüpheli Z.E.E.'yi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.E.E., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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