Gaziantep'te firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüleri B.H. ve V.H'nin adresini belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.