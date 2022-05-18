Gaziantep'te firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler

Gaziantep'te firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüleri B.H. ve V.H'nin adresini belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.
AA / Adsız Günebakan - Güncel