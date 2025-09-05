Gaziantep'te Filistin'e Destek İçin Dua Etme Etkinliği Düzenlendi

Gaziantep'te vatandaşlar, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek için dua etti.

Gaziantep Kudüs Platformu ve Gaziantep Gönüllü Kuruluşlar tarafından düzenlenen programda, vatandaşlar, Şahinbey Millet Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından avluda bir araya geldi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Gaziantep Şubesi Onursal Başkanı İsmail Bozo, grup adına yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Gazze'ye yönelik insani bir koridor açılması ve Filistin halkına karşı devam eden soykırımın sonlandırılması için uluslararası toplumu acil eyleme çağırdıklarını belirten Bozo, " Gazze'ye gıda, ilaç, su ve diğer temel insani yardım malzemelerinin derhal ve engelsiz bir şekilde ulaştırılabilmesi için insani koridorların hemen açılması gerekmektedir. Gazze'ye insani koridor sağlanması, Filistin halkına yönelik soykırımın sonlandırılması ve Gazze'ye uygulanan ablukanın kırılması için çaba gösteren Sumud Özgürlük Filosu'na sahip çıkılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Bozo, "terör örgütü İsrail'in yalnızca Filistin için değil bütün insanlık için bir tehdit olduğunu" kaydetti.

Dua edilmesinin ardından program son buldu.