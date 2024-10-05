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Gaziantep'te Filistin'e Destek İçin Dayanışma Gecesi

Gaziantep'te Filistin'e Destek İçin Dayanışma Gecesi
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Gaziantep'te, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen dayanışma gecesinde yazarlar ve akademisyenler, Gazze'nin insanlık meselesi olduğunu vurguladı.

Gaziantep'te, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yıl dönümü dolayısıyla Filistin'e destek için "dayanışma gecesi" düzenlendi.

Ortak Basın Platformunun Şahinbey Kongre Merkezi'nde düzenlediği program, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

"Kudüs" şiirinin okunduğu programda daha sonra panel bölümüne geçildi.

Yazar Mehmet Ali Bulut, burada yaptığı konuşmada, Gazze'nin sadece Müslümanların değil insanlığın meselesi olduğunu söyledi.

Gazze'nin bütün insanlıkta İslam uyanışı başlattığını belirten Bulut, "Şu anda yeryüzünün en şerefli halkı Gazze halkıdır. Gazze'de yaşayan Müslümanlar ABD, İngiltere ve Fransa'ya meydan okuyor. Gazze halkı muhakkak kazanacaktır." dedi.

Filistinli akademisyen Dr. Nihad Abunasser de Filistin'in 100 yıldan fazladır direndiğini ifade etti.

Abunasser, "Akıl işgalinden bahsediyorsak bu işgal Avrupa'da başladı. 100 yıldan fazla süren bu siyonizm illeti Filistin'in gelişmişlik seviyesinin hazmedilmemesinden kaynaklanıyor. Filistin'deki bu direnişimiz kurtulma çabası değil, Allah'a verilecek hesabımızın olmasıdır." diye konuştu.

Programda, Ömer Karaoğlu ilahi okudu.

Kaynak: AA / Beyza Kaynarpunar - Güncel

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