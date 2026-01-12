Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir firari hükümlü emniyet tarafından yakalandı. Terörle Mücadele ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek hükümlüyü ele geçirdi.
Gaziantep'te FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.