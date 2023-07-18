Gaziantep'te FETÖ üyesi firari yakalandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari S.Ö'yü yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.