Gaziantep'te FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İ.B.K isimli hükümlü, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.