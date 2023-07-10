Gaziantep'te FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı
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Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İ.B.K isimli hükümlü, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye üye olmaktan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İ.B.K'yi gözaltına aldı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel